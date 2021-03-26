Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не видит проблемы в том, что не смог поразить ворота Франции (1:1).

"Я считаю, что за последнее время мы провели много тяжелых матчей, команда получила большой опыт. Мы счастливы получать такой опыт и рады, что нам удается достигать неплохих результатов.

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Да, нападающий всегда хочет забивать, но для того, чтобы добиваться положительного результата с такими сборными, как Франция, нужно много работать в обороне, цепляться за мячи, обороняться. Я счастлив, что команда взяла очки с Францией, теперь мы двигаемся дальше", – рассказал Яремчук в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, уже 28 марта Украина будет принимать Финляндию, которая в первом туре поделила очки с боснийцами (2:2).

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