"Дорогі вболівальники Бенфіки, партнери по команді, персонал, керівницво, і просто народ Португалії. Вся Україна говорить вам дякую те що ви нас підтримуєте. Цей момент український народ буде пам'ятати все життя.

Яремчук вперше одягнув капітанську пов'язку Бенфіки під шалену підтримку трибун

Ваші оплески не для мене, ваші оплески для всього народу і воїнів, які захищають мою сім'ю,моїх друзів і всю Україну", – написав Яремчук у своєму Instagram.

Нагадаємо, у матчі Бенфіка – Віторія Роман вийшов на заміну на 61 хвилині матчу під нестримні оплески вболівальників та отримав капітанську пов'язку.

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