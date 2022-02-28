"Дорогие болельщики Бенфики, партнеры по команде, персонал, руководство, и просто народ Португалии. Вся Украина говорит вам спасибо то, что вы нас поддерживаете. Этот момент украинский народ будет помнить всю жизнь.

Яремчук впервые надел капитанскую повязку Бенфики под безумную поддержку трибун

Ваши аплодисменты не для меня, ваши аплодисменты для всего народа и воинов, которые защищают мою семью, моих друзей и всю Украину", – написал Яремчук в своем Instagram.

Напомним, в матче Бенфика – Витория Роман вышел на замену на 61 минуте матча под безудержные аплодисменты болельщиков и получил капитанскую повязку.

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