Форвард збірної України Роман Яремчук мав не один варіант продовження кар'єри перед переїздом у Португалію.

25-річний українець був ближчим до переходу у Вольфсбург, ніж у Бенфіку, повідомляє ТаТоТаке.

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Яремчук навіть прилітав у Німеччину, де вів перемовини з представниками клубу. Щоправда, їх кардинально не влаштовувала ціна, яку вимагав Гент. Бенфіка ж заплатила 17 мільйонів євро за Романа.

До слова, натомість Вольфсбург підсилився форвардом Лукасом Нмеча із Манчестер Сіті за 8 млн.

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