Форвард сборной Украины Роман Яремчук имел не один вариант продолжения карьеры перед переездом в Португалию.

25-летний украинец был ближе к переходу в Вольфсбург, чем в Бенфику, сообщает ТаТоТаке.

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Яремчук даже прилетал в Германию, где вел переговоры с представителями клуба. Правда, их кардинально не устраивала цена, которую требовал Гент. Бенфика же заплатила 17 миллионов евро за Романа.

К слову, зато Вольфсбург усилился форвардом Лукасом Нмечой из Манчестер Сити за 8 млн.

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