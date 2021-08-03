Головний тренер "орлів" Жорже Жезус визначився з обоймою гравців, які вирушили на матч 3-го раунду кваліфікації ЛЧ.

Фахівець взяв у Москву 25 футболістів, але Романа Яремчука у заявці немає, інформує офіційний сайт Бенфіки.

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Натомість усі суперники українця з атакувальної лінії (Нуньєс, Пінью, Сеферовіч, Вінісіус, Рамос, Вальдшмідт) мають шанси зіграти проти Спартака вже завтра, 4 серпня. Не виключено, що Яремчука включать у заявку вже на матч-відповідь, який відбудеться 10 числа.

Нагадаємо, Роман перебрався в португальську Бенфіку з бельгійського Генка, підписавши контракт на 5 років. Це 7-ме за вартістю придбання в історії "орлів" (17 мільйонів євро).

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