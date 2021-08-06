Форвард лісабонців Харіс Сеферовіч травмувався у поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Спартака та пропустить 2 тижні, повідомляє O Jogo.

Яремчук возз'єднався з партнерами по Бенфіці перед потенційним дебютом

Наставник Бенфіки Жорже Жезуш розраховує, що у суботньому матчі проти Морейренсе саме Яремчук може замінити швейцарця.

Зазначимо, що українець приєднався до делегації Бенфіки після вояжу "орлів" в Москву на матч зі Спартаком. Потенційний дебют Романа у новому клубі може відбутись вже завтра, 7 серпня, початок о 20:00. Нагадаємо, Бенфіка заплатила за нього 17 мільйонів євро, Яремчук підписав контракт на 5 років.

"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема