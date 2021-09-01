Яремчук – про свій шедевр Казахстану: Можна сказати, що цей гол нікому не потрібен
21:24 - Читать на русском
Нападник збірної України Роман Яремчук не отримав задоволення від власного гола у матчі проти Казахстану (2:2).
74’ Руслан Валіуллін
90+6’ Руслан Валіуллін
Данило Сікан 90+3’
74’ Руслан Валіуллін
90+3’ Данило Сікан
90+6’ Руслан Валіуллін
"Приємно завжди забивати за збірну. Завжди приїжджаю з хорошим настроєм, завжди хочеться показати найкращий футбол.
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Можна сказати, що цей гол нікому не потрібен сьогодні. Краще б ми сьогодні перемогли, ніж я забив гол", – сказав Яремчук у ефірі ТК Футбол.
Нагадаємо, саме форвард Бенфіки шедевральним ударом з-за меж штрафного відкрив рахунок у звітному матчі. Зрештою, гра завершилася внічию зі справжнісінькою драмою у компенсований час.
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