Казахстан – Україна – відео ефектного гола Яремчука
17:09 - Читать на русском
Збірна України зустрічається з Казахстаном у 4-му турі відбору на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу на "Футбол 24".
Українці забили дуже швидкий гол. Роман Яремчук ефектно обробив м'яч і з 25 метрів точно пробив по воротах. Краса!
Казахстан – Україна – відео гола Яремчука
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