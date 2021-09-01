Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не получил удовольствия от собственного гола в матче против Казахстана (2:2).

"Приятно всегда забивать за сборную. Всегда приезжаю с хорошим настроением, всегда хочется показать лучший футбол.

Казахстан – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча

Можно сказать, что этот гол никому не нужен сегодня. Лучше бы мы сегодня победили, чем я забил гол", – сказал Яремчук в эфире ТК Футбол.

Напомним, именно форвард Бенфики шедевральным ударом из-за пределов штрафной открыл счет в отчетном матче. В конце концов, игра завершилась вничью с настоящей драмой в компенсированное время.

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