Яремчук – про героїчний порятунок матчу з Андерлехтом: Це був український день

Український нападник Гента Роман Яремчук поділився враженнями від нічиєї проти Андерлехта (3:3) в чемпіонаті Бельгії.

"Це був український день. Ми дуже щасливі допомогти нашій команді. Два українці забили, але сама гра і результат залишають бажати кращого.

Голи Яремчука і Пластуна у відеоогляді перестрілки між Гентом та Андерлехтом

Це найрезультативніший сезон у моїй кар'єрі, хочеться продовжувати в тому ж дусі. Не хочеться ставити для себе планку кількості голів.

Бомбардирська гонка для мене не має для великого значення. Просто хочеться отримувати задоволення від футболу і приносити користь команді, забивати, віддавати гольові передачі", – наводить слова Яремчука ТК Футбол.

Нагадаємо, Гент на останніх хвилинах матчу 13-го туру чемпіонату Бельгії проти Андерлехта зумів вирвати нічию, поступаючись у два м'ячі. Рятівні голи в активі Романа Яремчука та Ігоря Пластуна.

Гент вирвав шалену нічию в Андерлехта завдяки українцям – Яремчук знову відзначився, Пластун забив рятівний гол