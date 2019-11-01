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Яремчук – про героїчний порятунок матчу з Андерлехтом: Це був український день

18:11 1149 Читать на русском
Яремчук – про героїчний порятунок матчу з Андерлехтом: Це був український день
Роман Яремчук / Getty images

Український нападник Гента Роман Яремчук поділився враженнями від нічиєї проти Андерлехта (3:3) в чемпіонаті Бельгії.

"Це був український день. Ми дуже щасливі допомогти нашій команді. Два українці забили, але сама гра і результат залишають бажати кращого.

Голи Яремчука і Пластуна у відеоогляді перестрілки між Гентом та Андерлехтом

Це найрезультативніший сезон у моїй кар'єрі, хочеться продовжувати в тому ж дусі. Не хочеться ставити для себе планку кількості голів.

Бомбардирська гонка для мене не має для великого значення. Просто хочеться отримувати задоволення від футболу і приносити користь команді, забивати, віддавати гольові передачі", – наводить слова Яремчука ТК Футбол.

Нагадаємо, Гент на останніх хвилинах матчу 13-го туру чемпіонату Бельгії проти Андерлехта зумів вирвати нічию, поступаючись у два м'ячі. Рятівні голи в активі Романа Яремчука та Ігоря Пластуна.

Гент вирвав шалену нічию в Андерлехта завдяки українцям – Яремчук знову відзначився, Пластун забив рятівний гол

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Роман Яремчук Роман Яремчук Українці за кордоном Гент Гент Бельгія
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