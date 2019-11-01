Голи Яремчука і Пластуна у відеоогляді перестрілки між Гентом та Андерлехтом

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Гент вирвав шалену нічию в Андерлехта завдяки українцям – Яремчук знову відзначився, Пластун забив рятівний гол
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Львів офіційно призначив нового тренераУкраїна — 31 жовт 9591
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