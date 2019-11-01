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Голи Яремчука і Пластуна у відеоогляді перестрілки між Гентом та Андерлехтом

07:30 1581 Читать на русском
Голи Яремчука і Пластуна у відеоогляді перестрілки між Гентом та Андерлехтом
Андерлехт – Гент – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Андерлехт і Гент розписали нічию (3:3) у матчі 13 туру чемпіонату Бельгії. Дивіться відео голів та головних моментів гри на сайті "Футбол 24".

У першому таймі команди обмінялися голами Версарена та Депуатра і пішли на перерву за нічийного результату.

Гент вирвав шалену нічию в Андерлехта завдяки українцям – Яремчук знову відзначився, Пластун забив рятівний гол

Андерлехт провів ударний відрізок вже у другій половині, і здавалося, що дубль Кімара Руфа принесе господарям впевнені три очки. Однак слово взяли представники збірної України у складі Гента. Спочатку Роман Яремчук добив м'яч у сітку після свого ж невдалого пенальті, а у компенсований час Ігор Пластун вміло замкнув подачу з правого фланга від Домпе – 3:3.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Українці за кордоном Відеоновини Андерлехт Андерлехт Гент Гент Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук Ігор Пластун Ігор Пластун
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