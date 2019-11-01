Голи Яремчука і Пластуна у відеоогляді перестрілки між Гентом та Андерлехтом

Андерлехт і Гент розписали нічию (3:3) у матчі 13 туру чемпіонату Бельгії. Дивіться відео голів та головних моментів гри на сайті "Футбол 24".

У першому таймі команди обмінялися голами Версарена та Депуатра і пішли на перерву за нічийного результату.

Гент вирвав шалену нічию в Андерлехта завдяки українцям – Яремчук знову відзначився, Пластун забив рятівний гол

Андерлехт провів ударний відрізок вже у другій половині, і здавалося, що дубль Кімара Руфа принесе господарям впевнені три очки. Однак слово взяли представники збірної України у складі Гента. Спочатку Роман Яремчук добив м'яч у сітку після свого ж невдалого пенальті, а у компенсований час Ігор Пластун вміло замкнув подачу з правого фланга від Домпе – 3:3.