Гент вирвав шалену нічию в Андерлехта завдяки українцям – Яремчук знову відзначився, Пластун забив рятівний гол

Гент розписав нічию з Андерлехтом (3:3) в рамках 13-го туру чемпіонату Бельгії. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Ліга Жупіле, 13-й тур

Андерлехт – Гент – 3:3

Голи: Версарен, 17, Руф, 68 (пен), 70 – Депуатр, 24, Яремчук, 84, Пластун, 90+4

Нереалізований пенальті: Яремчук, 84

Гент приїхав у гості до Андерлехта. Роман Яремчук і Ігор Пластун вийшли у стартовому складі "бізонів", Роман Безус залишився в запасі, а наш легіонер в Андерлехті Євген Макаренко травмований. Від Яремчука чекали продовження феєрії, адже він в цьому сезоні забив вже 12 голів.

"Яремчук врятував честь бельгійців". Новий контракт, компліменти тренера та захоплення ЗМІ після топ-матчу українця

Гості активніше розпочали матч, але першого небезпечного удару завдали господарі – Локонга пробив точно в Камінскі. Гент продовжував володіти ініціативою, хоча моментів не створював. А на 17-й хвилині Андерлехт розгорнув класну контратаку, яка стала гольовою. Центрбек Коббо підключився по лівому флангу, отримав хороший розрізний пас і прострілив уздовж воріт – на дальній стійці Версарен переправив м'яч у сітку.

Андерлехт гостро атакував, робив різкі уколи суперника. Пластуну неодноразово доводилося грати на випередження в складних ситуаціях і виносити м'яч якомога далі. Голкіпер Гента рятував команду, після чого намагався розганяти швидкі контрвипади передачами на Яремчука. Роман постійно пропонував себе, шукав вільні зони, але вийти на удар не вдавалося.

У середині першого тайму партнери Яремчука зрівняли рахунок. Одіджа-Офо вчасним пасом з глибини знайшов у штрафному майданчику Депуатра, а той без проблем обіграв воротаря. Арбітр скасував гол через офсайд, але після допомоги VAR все ж зарахував взяття воріт. Через три хвилини Одіджа-Офо вирізав схожу передачу на Яремчука, проте Роман безхитрісно пробив у голкіпера. Черговий пас з глибини на форварда збірної України – він програв силову боротьбу корпус в корпус.

В останні 15 хвилин першого тайму гра заспокоїлася. Пригадуються лише дальні удари Сайлемайкерса, з якими впорався Камінскі, та постійні вибивання Пластуна. По перерві пішов футбол на зустрічних курсах – обидві команди непогано атакували, але довести справу до акцентованого удару не могли. Згодом обмінялися дальніми пострілами повз ворота.

Яремчук рідко зустрічався з м'ячем, а Пластун працював у поті чола. На 60-й хвилині на поле вийшов третій українець – Безус замінив Девіда. Андерлехт вдруге повів у рахунку, коли Локонга заробив пенальті після контакту з Деягере, а Руф ідеально пробив з позначки. А ще через 2 хвилини господарі закріпили перевагу – Влап розганяв контрвипад і пасував наліво, але м'яч від Пластуна відскочив до Руфа. Англієць чудовим обвідним ударом оформив дубль. 3:1!

Гент перейшов у масований наступ. Яремчук опинявся на вістрі, однак спершу виконав скидку в нікуди, а потім трішки не встиг на простріл з правого флангу. Супершанс мав Безус – Роман вийшов сам на сам з голкіпером і бахнув у нього. Втім, українець заробив важливий кутовий. Під час подачі Коббо в боротьбі з Яремчуком зіграв рукою – пенальті. Форвард збірної України з першої спроби не переграв голкіпера, однак на добиванні відправив м'яч у порожні ворота. 13-й гол у сезоні!

Пішли нервові фінальні хвилини, протягом яких у центрі уваги був Пластун. Виноси з власного штрафного, програна боротьба на фланзі з жовтою карткою та інцидент біля чужої карної зони, коли Жуль заїхав Ігорю ліктем у щелепу, але арбітр не призначив небезпечний штрафний. Це все відійшло на другий план, коли на четвертій компенсованій хвилині український захисник відгукнувся на подачу Домпе та акуратним ударом головою відправив м'яч під дальню стійку. 3:3! Фантастична кінцівка!

Гент набрав 22 очки – четверте місце в турнірній таблиці. Андерлехт має в активі 14 пунктів – 12-та сходинка.