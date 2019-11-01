toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ - ШАХТЕР

Яремчук – о героическом спасении матча с Андерлехтом: Это был украинский день

18:12 92 Читати українською
Яремчук – о героическом спасении матча с Андерлехтом: Это был украинский день
Роман Яремчук / Getty images

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук поделился впечатлениями от ничьей против Андерлехта (3:3) в чемпионате Бельгии.

"Это был украинский день. Мы очень счастливы помочь нашей команде. Два украинца забили, но сама игра и результат оставляют желать лучшего.

Голы Яремчука и Пластуна в видеообзоре перестрелки между Гентом и Андерлехтом

Это самый результативный сезон в моей карьере, хочется продолжать в том же духе. Не хочется ставить для себя планку количества голов.

Бомбардирская гонка для меня не имеет для большого значения. Просто хочется получать удовольствие от футбола и приносить пользу команде, забивать, отдавать голевые передачи", – приводит слова Яремчука ТК Футбол.

Напомним, Гент на последних минутах матча 13-го тура чемпионата Бельгии против Андерлехта сумел вырвать ничью, уступая в два мяча. Спасительные голы в активе Романа Яремчука и Игоря Пластуна.

Гент вырвал безумную ничью у Андерлехта благодаря украинцам – Яремчук снова отличился, Пластун забил спасительный гол

blog_ava
"Большой столб позора", – симуляция Роналду вызвала скандал в Италии
12:51
659
Теги
Роман Яремчук Роман Яремчук Украинцы за рубежом Гент Гент Бельгия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
55
мин
Хоффенхайм
21:30
Падерборн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук