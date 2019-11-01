Яремчук – о героическом спасении матча с Андерлехтом: Это был украинский день

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук поделился впечатлениями от ничьей против Андерлехта (3:3) в чемпионате Бельгии.

"Это был украинский день. Мы очень счастливы помочь нашей команде. Два украинца забили, но сама игра и результат оставляют желать лучшего.

Голы Яремчука и Пластуна в видеообзоре перестрелки между Гентом и Андерлехтом

Это самый результативный сезон в моей карьере, хочется продолжать в том же духе. Не хочется ставить для себя планку количества голов.

Бомбардирская гонка для меня не имеет для большого значения. Просто хочется получать удовольствие от футбола и приносить пользу команде, забивать, отдавать голевые передачи", – приводит слова Яремчука ТК Футбол.

Напомним, Гент на последних минутах матча 13-го тура чемпионата Бельгии против Андерлехта сумел вырвать ничью, уступая в два мяча. Спасительные голы в активе Романа Яремчука и Игоря Пластуна.

Гент вырвал безумную ничью у Андерлехта благодаря украинцам – Яремчук снова отличился, Пластун забил спасительный гол