"Яремчук > Марадона", або "Хлопці Шевченка горять в обороні як осіннє листя". Реакція соцмереж на Україна – Нігерія

Збірна України в товариському матчі розписала результативну нічию з Нігерією (2:2). "Футбол 24" зібрав яскраву реакцію на спаринг з африканським суперником.

Товариська зустріч у Дніпрі подарувала вболівальникам гострий сценарій. Ми провалили перший тайм, пропустивши два м'ячі, але наприкінці зустрічі протягом хвилини зуміли відігратися. Ще й не без допомоги суддів, які пропустили повз увагу руку Романа Яремчука в епізоді з його голом. Складний і емоційний поєдинок спровокував гарячі коментарі в соцмережах.

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Колишній коментатор матчів збірної України Віктор Вацко ще під час гри влучно виділив головну проблему "синьо-жовтих", про яку говорить кожен другий вболівальник. "Поки що матч проти Нігерії показує, що Степаненкові немає альтернативи у збірній. А альтернатива ця дуже й дуже потрібна", – написав Вацко.

Поки що матч проти Нігерії показує, що Степаненкові немає альтернативи у збірній. А альтернатива ця дуже й дуже потрібна. — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) September 10, 2019

Після фінального свистка авторитетний журналіст прокоментував рахунок зі стриманим оптимізмом, визнавши, що вирішальний гол був подарунком від арбітра. "Добре, що 2:2. Добре, що суддя зарахував м'яч Дієго Армандо Яремчука. Дуже корисний матч проти молодої завзятої гострої Нігерії. На Євро ж бо Литви не буде", – справедливо додав Віктор Вацко.

Добре, що 2:2. Добре, що суддя зарахував м‘яч Дієго Армандо Яремчука. Дуже корисний матч проти молодої завзятої гострої Нігерії. На Євро ж бо Литви не буде. — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) September 10, 2019

Коментатор Вадим Скічко теж провів паралель між українським форвардом і аргентинською легендою: "Яремчук > Марадона".

Яремчук > Марадона — Вадим Скічко (@VadymSkichko) September 10, 2019

Євген Зінченко, який раніше висвітлював на телебаченні футбольні події, акцентує увагу на іншому суперечливому епізоді – пенальті у наші ворота. "Нігерієць виконав падіння до контакту з Караваєвим, – вважає Зінченко і додає враження від слабкої гри в захисті: Але ось нам суперник, який такий самий веселий в атаці, як і ми. І хлопці Шевченка горять в обороні як осіннє листя".

нігерієць виконав падіння до контакту з Караваєвим але ось нам суперник, який такий самий веселий в атаці як й ми. і хлопці Шевченка горять в обороні як осіннє листя — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) September 10, 2019

Відомому блогеру Роману Бебеху впали в око не скандали, а "передачі Марлоса".

Передачі Марлоса ️ — Роман Бебех (@roman_bebekh) September 10, 2019

"Веселенько! Головне, що злість у збірної є! Повозив нас Івобі добряче, але це на користь! Ще злішими будемо!" – намагається бути оптимістом ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик.

Веселенько! Головне, що злість у збірної є! Повозив нас Івобі добряче, але це на користь! Ще злішими будемо! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) September 10, 2019

Небагато позитиву побачив давній вболівальник головної команди країни Фоззі. "Насправді збірна повинна була згоріти нігерійцям десь 2-4. Але згоріти точно – Нігерія була кращою в кожному ігровому параметрі. Приємна команда, показали нам, як треба вибігати проти контролю (ще й такого незграбного, як сьогодні).

Корисна поразка, якщо по грі. Бувають і такі. Нехай майстри опустяться на землю. З позитиву тільки Зінченко (помітно додав у боротьбі), практика Луніна і вболівальники. Все", – гостро висловився Олександр Сидоренко. А шоумен Сергій Притула "дуже погодився" з цим текстом.

Головний експерт українського футболу Артур Валерко традиційно підкинув цікавої статистики:

– збірна пропустила ювілейний, 250-й, м'яч в історії;

– обірвалася 4-матчева переможна, але 7 матчів сягнула безпрограшна серія збірної України. До рекорду ще далеченько.

Рекорд - це 13 матчів у 1998-1999 роках, нагадаю на всякий. — Artur Valerko (@ArchieValerko) September 10, 2019

Традиційні аналогії між двома бомбардирами аргентинського та українського футболу: "У нас тепер є своя "божа рука"!"

І трішки непереможності "синьо-жовтих" у Дніпрі. "Дайте їм ще матчів! Тут феєримо!" – додає Валерко.

Наша збірна в місті Дніпро:

2:2 Албанія ("Метеор")

1:0 Норвегія ("Дніпро-Арена")

1:0 Англія ("Дніпро-Арена")

2:2 Нігерія ("Дніпро-Арена")



Дайте їм ще матчів! Тут феєримо! — Artur Valerko (@ArchieValerko) September 10, 2019

Особистий прес-аташе та друг головного тренера збірної Микола Васильков дякує Дніпру за неймовірну підтримку та переповнений стадіон.

"По-перше, хочеться подякувати збірній Нігерії за хорошу гру і відмінне футбольне шоу. Обидві команди подарували вболівальникам Дніпра справжній спектакль. Цей товариський матч допоміг нам ще раз переконатися і розкрити проблеми в організації оборони", – зазначає футбольний агент В'ячеслав Заховайло.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко в захоплені від матчу, попри нічийний результат. "Фантастичне повернення національної збірної України в нескорений Дніпро! Історичний, яскравий, неповторний матч, в якому команда Андрія Шевченка продемонструвала залізний козацький характер! Безкомпромісний бій за рідні кольори та всю Україну до останньої секунди!

Неймовірна атмосфера, яку створили віддані вболівальники "синьо-жовтих", серед яких чимало наших воїнів – захисників України! Саме вболівальники додали сил і допомогли збірній досягнути позитивного результату! Один з найхаризматичніших поєдинків в історії! Дніпро і вся країна пишається нашою збірною і найкращими вболівальниками! Слава Україні!!!" – йдеться в емоційному пості Павелка у Facebook.

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