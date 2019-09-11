toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - НІГЕРІЯ УКРАЇНА U-21 - МАЛЬТА U-21

"Яремчук > Марадона", або "Хлопці Шевченка горять в обороні як осіннє листя". Реакція соцмереж на Україна – Нігерія

11:26 2257 Читать на русском
"Яремчук > Марадона", або "Хлопці Шевченка горять в обороні як осіннє листя". Реакція соцмереж на Україна – Нігерія
Україна – Нігерія: реакція соцмереж / УАФ

Збірна України в товариському матчі розписала результативну нічию з Нігерією (2:2). "Футбол 24" зібрав яскраву реакцію на спаринг з африканським суперником.

Товариські матчі
Україна
2
2 : 2
2
Нігерія
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арібо 4’
Віктор Осімхен 34’
4’ Джо Арібо
34’ Віктор Осімхен
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук

Товариська зустріч у Дніпрі подарувала вболівальникам гострий сценарій. Ми провалили перший тайм, пропустивши два м'ячі, але наприкінці зустрічі протягом хвилини зуміли відігратися. Ще й не без допомоги суддів, які пропустили повз увагу руку Романа Яремчука в епізоді з його голом. Складний і емоційний поєдинок спровокував гарячі коментарі в соцмережах.

Україна – Нігерія: 45 хвилин терору через втрату "гірника", повернення Коно, "топ-клас Луніна" та старі герої

Колишній коментатор матчів збірної України Віктор Вацко ще під час гри влучно виділив головну проблему "синьо-жовтих", про яку говорить кожен другий вболівальник. "Поки що матч проти Нігерії показує, що Степаненкові немає альтернативи у збірній. А альтернатива ця дуже й дуже потрібна", – написав Вацко.

Після фінального свистка авторитетний журналіст прокоментував рахунок зі стриманим оптимізмом, визнавши, що вирішальний гол був подарунком від арбітра. "Добре, що 2:2. Добре, що суддя зарахував м'яч Дієго Армандо Яремчука. Дуже корисний матч проти молодої завзятої гострої Нігерії. На Євро ж бо Литви не буде", – справедливо додав Віктор Вацко.

Коментатор Вадим Скічко теж провів паралель між українським форвардом і аргентинською легендою: "Яремчук > Марадона".

Євген Зінченко, який раніше висвітлював на телебаченні футбольні події, акцентує увагу на іншому суперечливому епізоді – пенальті у наші ворота. "Нігерієць виконав падіння до контакту з Караваєвим, – вважає Зінченко і додає враження від слабкої гри в захисті: Але ось нам суперник, який такий самий веселий в атаці, як і ми. І хлопці Шевченка горять в обороні як осіннє листя".

Відомому блогеру Роману Бебеху впали в око не скандали, а "передачі Марлоса".

"Веселенько! Головне, що злість у збірної є! Повозив нас Івобі добряче, але це на користь! Ще злішими будемо!" – намагається бути оптимістом ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик.

Небагато позитиву побачив давній вболівальник головної команди країни Фоззі. "Насправді збірна повинна була згоріти нігерійцям десь 2-4. Але згоріти точно – Нігерія була кращою в кожному ігровому параметрі. Приємна команда, показали нам, як треба вибігати проти контролю (ще й такого незграбного, як сьогодні).

Корисна поразка, якщо по грі. Бувають і такі. Нехай майстри опустяться на землю. З позитиву тільки Зінченко (помітно додав у боротьбі), практика Луніна і вболівальники. Все", – гостро висловився Олександр Сидоренко. А шоумен Сергій Притула "дуже погодився" з цим текстом.

Головний експерт українського футболу Артур Валерко традиційно підкинув цікавої статистики:

– збірна пропустила ювілейний, 250-й, м'яч в історії;

– обірвалася 4-матчева переможна, але 7 матчів сягнула безпрограшна серія збірної України. До рекорду ще далеченько.

Традиційні аналогії між двома бомбардирами аргентинського та українського футболу: "У нас тепер є своя "божа рука"!"

І трішки непереможності "синьо-жовтих" у Дніпрі. "Дайте їм ще матчів! Тут феєримо!" – додає Валерко.

Особистий прес-аташе та друг головного тренера збірної Микола Васильков дякує Дніпру за неймовірну підтримку та переповнений стадіон.

"По-перше, хочеться подякувати збірній Нігерії за хорошу гру і відмінне футбольне шоу. Обидві команди подарували вболівальникам Дніпра справжній спектакль. Цей товариський матч допоміг нам ще раз переконатися і розкрити проблеми в організації оборони", – зазначає футбольний агент В'ячеслав Заховайло.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко в захоплені від матчу, попри нічийний результат. "Фантастичне повернення національної збірної України в нескорений Дніпро! Історичний, яскравий, неповторний матч, в якому команда Андрія Шевченка продемонструвала залізний козацький характер! Безкомпромісний бій за рідні кольори та всю Україну до останньої секунди!

Неймовірна атмосфера, яку створили віддані вболівальники "синьо-жовтих", серед яких чимало наших воїнів – захисників України! Саме вболівальники додали сил і допомогли збірній досягнути позитивного результату! Один з найхаризматичніших поєдинків в історії! Дніпро і вся країна пишається нашою збірною і найкращими вболівальниками! Слава Україні!!!" – йдеться в емоційному пості Павелка у Facebook.

Ми на 99% учасники Євро-2020, або Шевченко – унікальний, а йому вже знайшли заміну: реакція соцмереж на Литва – Україна

blog_ava
Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу
00:25
24989
Теги
Україна - Нігерія Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Головне Нігерія Нігерія Дієго Марадона Дієго Марадона Статті Роман Яремчук Роман Яремчук
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
7
год
:
46
хв
Лілль
20:00
Анже
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук