"Яремчук > Марадона", или "Ребята Шевченко горят в обороне как осенние листья". Реакция соцсетей на Украина – Нигерия

Сборная Украины в товарищеском матче расписала результативную ничью с Нигерией (2:2). "Футбол 24" собрал яркую реакцию на спарринг с африканским соперником.

Товарищеская встреча в Днепре подарила болельщикам острый сценарий. Мы провалили первый тайм, пропустив два мяча, но в конце встречи в течение минуты сумели отыграться. Еще и не без помощи судей, которые пропустили мимо внимания руку Романа Яремчука в эпизоде ​​с его голом. Сложный и эмоциональный поединок спровоцировал горячие комментарии в соцсетях.

Украина – Нигерия: 45 минут террора из-за потери "горняка", возвращение Коно, "топ-класс Лунина" и старые герои

Бывший комментатор матчей сборной Украины Виктор Вацко еще во время игры точно выделил главную проблему "сине-желтых", о которой говорит каждый второй болельщик. "Пока матч против Нигерии показывает, что Степаненко нет альтернативы в сборной. А альтернатива эта очень и очень нужна", – написал Вацко.

Поки що матч проти Нігерії показує, що Степаненкові немає альтернативи у збірній. А альтернатива ця дуже й дуже потрібна. — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) September 10, 2019

После финального свистка авторитетный журналист прокомментировал счет со сдержанным оптимизмом, признав, что решающий гол был подарком от арбитра. "Хорошо, что 2:2. Хорошо, что судья засчитал мяч Диего Армандо Яремчука. Очень полезный матч против молодой упорной острой Нигерии. На Евро ведь Литвы не будет", – справедливо добавил Виктор Вацко.

Добре, що 2:2. Добре, що суддя зарахував м‘яч Дієго Армандо Яремчука. Дуже корисний матч проти молодої завзятої гострої Нігерії. На Євро ж бо Литви не буде. — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) September 10, 2019

Комментатор Вадим Скичко тоже провел параллель между украинским форвардом и аргентинской легендой: "Яремчук > Марадона".

Яремчук > Марадона — Вадим Скічко (@VadymSkichko) September 10, 2019

Евгений Зинченко, который ранее освещал на телевидении футбольные события, акцентирует внимание на другом противоречивом эпизоде – пенальти в наши ворота. "Нигериец исполнил падение до контакта с Караваевым, – считает Зинченко и добавляет впечатление от слабой игры в защите: Но вот нам соперник, такой же веселый в атаке, как и мы. И ребята Шевченко горят в обороне как осенние листья".

нігерієць виконав падіння до контакту з Караваєвим але ось нам суперник, який такий самий веселий в атаці як й ми. і хлопці Шевченка горять в обороні як осіннє листя — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) September 10, 2019

Известному блогеру Роману Бебеху бросились в глаза не скандалы, а "передачи Марлоса".

Передачі Марлоса ️ — Роман Бебех (@roman_bebekh) September 10, 2019

"Веселенько! Главное, что злость у сборной есть! Повозил нас Ивоби хорошо, но это на пользу! Еще злее будем!" – пытается быть оптимистом ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык.

Веселенько! Головне, що злість у збірної є! Повозив нас Івобі добряче, але це на користь! Ще злішими будемо! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) September 10, 2019

Немного позитива увидел давний болельщик главной команды страны Фоззи. "По делу сборная должна была сгореть нигерийцам где-то 2-4. Но сгореть точно – Нигерия была лучше в каждом игровом параметре. Приятная команда, показали нам, как надо выбегать против контроля (еще и такого неуклюжего, как сегодня).

Полезное поражение, если по игре. Бывают и такие. Пусть мастера опустятся на землю. Из позитива только Зинченко (заметно прибавил в борьбе), практика Лунина и болельщики. Все", – резко высказался Александр Сидоренко. А шоумен Сергей Притула "очень согласился" с этим текстом.

Главный эксперт украинского футбола Артур Валерко традиционно подбросил интересной статистики:

– сборная пропустила юбилейный, 250-й, мяч в истории;

– оборвалась 4-матчевая победная, но 7 матчей достигла беспроигрышная серия сборной Украины. До рекорда еще далековато.

Рекорд - це 13 матчів у 1998-1999 роках, нагадаю на всякий. — Artur Valerko (@ArchieValerko) September 10, 2019

Традиционные аналогии между двумя бомбардирами аргентинского и украинского футбола: "У нас теперь есть своя "божья рука"!"

И немного непобедимости "сине-желтых" в Днепре. "Дайте им еще матчей! Здесь феерим!" – добавляет Валерко.

Наша збірна в місті Дніпро:

2:2 Албанія ("Метеор")

1:0 Норвегія ("Дніпро-Арена")

1:0 Англія ("Дніпро-Арена")

2:2 Нігерія ("Дніпро-Арена")



Дайте їм ще матчів! Тут феєримо! — Artur Valerko (@ArchieValerko) September 10, 2019

Личный пресс-атташе и друг главного тренера сборной Николай Васильков благодарит Днепр за невероятную поддержку и переполненный стадион.

"Прежде всего, хочется поблагодарить сборную Нигерии за хорошую игру и отличное футбольное шоу. Обе команды подарили болельщикам Днепра настоящий спектакль. Этот товарищеский матч помог нам еще раз убедиться и раскрыть проблемы в организации обороны", – отмечает футбольный агент Вячеслав Заховайло.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в восторге от матча, несмотря на ничейный результат. "Фантастическое возвращение национальной сборной Украины в непокоренный Днепр! Исторический, яркий, неповторимый матч, в котором команда Андрея Шевченко продемонстрировала железный казацкий характер! Бескомпромиссный бой за родные цвета и всю Украину до последней секунды!

Невероятная атмосфера, которую создали преданные болельщики "сине-желтых", среди которых немало наших воинов – защитников Украины! Именно болельщики добавили сил и помогли сборной достичь положительного результата! Один из самых харизматичных поединков в истории! Днепр и вся страна гордится нашей сборной и лучшими болельщиками! Слава Украине!!!" – говорится в эмоциональном посте Павелко в Facebook.

Мы на 99% участники Евро-2020, или Шевченко – уникален, а ему уже нашли замену: реакция соцсетей на Литва – Украина