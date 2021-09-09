Японія відмовилась від проведення клубного ЧС, який був запланований на грудень 2021-го. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА. Причина доволі проста – коронавірус.

Федерація футболу Японії заявила, що не може провести змагання у країні через стрімке погіршення ситуації з COVID-19. Втім, як повідомляє газета Al-Watan, Саудівська Аравія вже відправила запит, у якому заявила про готовність прийняти турнір.

Нагадаємо, у фіналі клубного чемпіонату світу минулого сезону німецька Баварія мінімально здолала мексиканський Тігрес.

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