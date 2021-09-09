Триває кваліфікація на чемпіонат світу-2022. У цьому місяці збірні провели три тури. Коротко про головне – в нашому матеріалі.

Роналду списав своє ім'я в Книгу рекордів Гіннеса

Кріштіану вистачило одного вересневого матчу, щоб побити рекорд Алі Даеї за голами на міжнародній арені. Поєдинок з Ірландією складався важко. Роналду не реалізував пенальті, а Португалія до останніх хвилин горіла. Але потім Кріш оформив камбек. Дві подачі з правого флангу – дубль Роналду і перемога! Зараз у нього 111 м'ячів у футболці збірної – фантастичний результат.

Виконавши свою місію, капітан методично "злився" з подальших матчів. Відсвяткував гол знятою футболкою та отримав жовту картку, яка означала дискваліфікацію на гру з Азербайджаном. Всі у виграші: Роналду швидше полетів у Манчестер і швидше дебютує за МЮ, а Португалія впоралася з Азербайджаном і без нього, виглядаючи не гірше.

Італія також побила рекорд – видала найдовшу безпрограшну серію в історії. "Скуадра Адзурра" виграла лише один матч з трьох, але прямому виходу на Мундіаль нічого не загрожує. Роберто Манчіні не просто експлуатує чемпіонську команду, а й вливає нову кров. Кін і Распадорі прекрасно проявили себе в основі збірної.

Англія та Іспанія в режимі Євро

Топ-збірні не надто змінилися після чемпіонату Європи. Іспанія та Англія постали такими ж – зі своїми козирями та проблемами. Неймовірно консервативний Гарет Саутгейт продовжує грати у важливих матчах (зустріч з Андоррою була більше спарингом) одним складом. Вибір тренера можна вгадати з закритими очима. Як і план на гру, який глобально залишається аналогічним.

Угорщину вдалося розгромити у другому таймі, а от проти Польщі англійці не створили жодного явного гольового моменту. І це з Грілішем, Стерлінгом, Маунтом і Кейном в атаці. Боязливий футбол Саутгейта знищує креативний потенціал команди. Наставник не зробив жодної заміни за 90 хвилин, хоча Англія не грала добре. У підсумку британці заслужено втратили перемогу на останніх секундах.

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В Іспанії також все по-старому. Прекрасний контроль м'яча недостатньо часто трансформується в гольові моменти, а створені гольові моменти недостатньо часто реалізовуються. Водночас зберігається вразливість до контратак з грубими помилками оборони. Як наслідок – поразка від колючої Швеції та нервова гра з Косовом. І тільки Грузія капітулювала перед "Фурією" без варіантів.

Бездоганна Данія

У європейській кваліфікації на ЧС лише одна команда йде без втрат. Данія не просто виграла всі 6 матчів – Данія не пропустила жодного гола і лідирує за результативністю. Скандинави не втрачають симпатиків, здобутих під час Євро, а розширюють свою армію.

Шотландія пала після двох красивих комбінацій з голами славнозвісних Васса і Меле. Ізраїль отримав повну торбу голів на будь-який смак. І тільки Фарери не піддавалися другому складу Данії – єдиний м'яч влетів у ворота острів'ян наприкінці матчу.

Україна не подолала синдром, але конкуренти допомагають

Збірна України вже з новим тренером продовжила клепати нічиї. Франція чи Казахстан – байдуже, зі всіма розходимося миром. Олександра Петракова по-різному оцінюють за старт кар'єри в національній команді. Питань багато. Але головний підсумок вересневих матчів – ми зберігаємо непогані шанси на чемпіонат світу.

Не здобувши жодної перемоги за п'ять матчів, наша збірна посідає друге місце в групі, адже конкуренти кульгають не менше. Боснія і Герцеговина також не зуміла переграти Казахстан, а Фінляндія впоралася з цим завданням з величезними труднощами, після чого програла Франції.

Втім, можна шкодувати про те, що Україна не замахнулася на перше місце. У Франції зараз вистачає проблем, гра "Ле Бльо" дуже далека від ідеалу, атмосфера в команді після повернення Бензема також не найкраща. Франція виграла лише половину матчів відбору – у вересні Дідьє Дешам обіграв тільки Фінляндію. У нас був реальний шанс поборотися за пряму путівку на чемпіонат світу.

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Вірменія закопала себе, а Німеччина набирає обертів

У березні команда Хоакіна Капарроса здивувала всіх, здобувши три перемоги. Однак осінні матчі прибрали вірменську ейфорію. Мхітарян і Ко не зуміли переграти Північну Македонію та Ліхтенштейн. І пропустили 6 від Німеччини. Вірменія ще друга в групі, але зберегти позицію з такою грою нереально – македонці та румуни показали на порядок солідніший футбол.

А Німеччина повернула собі перше місце у цьому секстеті. Гансі Флік вдало дебютував на чолі збірної, сформувавши кістяк з улюблених баварців. Після блідої розминки на Ліхтенштейні Бундестім влаштувала два ефектні розгроми. Забивав навіть стражденний Вернер!

Холанд і Депай рвуться на чемпіонат світу

Нідерланди та Норвегія змагаються за перше місце в групі G. Зараз у них порівну очок, а фаворита виділити важко, адже лідери обох команд у фантастичній формі. Холанд і Депай у вересневих матчах настріляли по 5 голів і постали справжніми магами. Битва за пряму путівку на Мундіаль обіцяє бути грандіозною.

Розписавши нічию на початку міжнародної паузи, Нідерланди та Норвегія розбили по два опоненти. У "вікінгів" були простіші матчі (Гібралтар і Латвія), в "ораньє" – складніші (Чорногорія і Туреччина). Луї ван Гал на чолі збірної поки що не розчаровує. Нідерланди взяли переконливий реванш з шістьма голами у турків за сенсаційну поразку в першому турі.