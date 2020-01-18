Янг емоційно попрощався з Манчестер Юнайтед

Вже колишній гравець Манчестер Юнайтед Ешлі Янг висловив вдячність керівництву, тренерам та вболівальникам клубу за тривалий період співпраці.

"Манчестер Юнайтед дав мені можливість пограти з легендами, виграти трофеї, попрацювати під керівництвом найвидатнішого тренера в історії та бути капітаном команди. Дякую за те, що ви дозволили мені бути частиною вашої історії протягом восьми з половиною років.

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Кожного разу, коли я виходив на поле у футболці Манчестер Юнайтед, я віддавав усього себе. Дякую вболівальникам за підтримку під час злетів і падінь. Я йду як один із вас. Скоро побачимося", – написав Янг у твіттері.

Нагадаємо, Інтер підписав контракт з Янгом терміном на півроку та опцією продовження на рік. Ветеран захищав кольори манкуніанців з 2011 року. В поточному сезоні АПЛ Янг провів 12 матчів.

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