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Янг емоційно попрощався з Манчестер Юнайтед

11:00 429 Читать на русском
Янг емоційно попрощався з Манчестер Юнайтед
Ешлі Янг / ESPN

Вже колишній гравець Манчестер Юнайтед Ешлі Янг висловив вдячність керівництву, тренерам та вболівальникам клубу за тривалий період співпраці.

"Манчестер Юнайтед дав мені можливість пограти з легендами, виграти трофеї, попрацювати під керівництвом найвидатнішого тренера в історії та бути капітаном команди. Дякую за те, що ви дозволили мені бути частиною вашої історії протягом восьми з половиною років.

Янг: Буду щасливий, якщо піду шляхом Пола Інса в Інтері

Кожного разу, коли я виходив на поле у футболці Манчестер Юнайтед, я віддавав усього себе. Дякую вболівальникам за підтримку під час злетів і падінь. Я йду як один із вас. Скоро побачимося", – написав Янг у твіттері.

Нагадаємо, Інтер підписав контракт з Янгом терміном на півроку та опцією продовження на рік. Ветеран захищав кольори манкуніанців з 2011 року. В поточному сезоні АПЛ Янг провів 12 матчів.

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