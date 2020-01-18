Янг: Буду щасливий, якщо піду шляхом Пола Інса в Інтері

Захисник Інтера Ешлі Янг прокоментував свій трансфер до міланської команди.

"Бути тут – фантастичне відчуття. Я радий стати частиною сім'ї Інтера.

Янг офіційно став гравцем Інтера

Пол Інс – легенда. Якби мені вдалося піти його стопами, я був би щасливий. Хочу сказати вболівальникам, що успіх повертається в цей клуб. Тому я тут і хочу допомогти команді досягти цілей. Ми сподіваємося ощасливити вболівальників і виграти багато трофеїв", – поділився Янг в інтерв'ю прес-службі Інтера.

Нагадаємо, ветеран захищав кольори манкуніанців з 2011 року. В поточному сезоні АПЛ Янг провів 12 матчів.

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