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Янг эмоционально попрощался с Манчестер Юнайтед

18 января 11:03 155 Читати українською
Янг эмоционально попрощался с Манчестер Юнайтед
Эшли Янг / ESPN

Уже бывший игрок Манчестер Юнайтед Эшли Янг выразил благодарность руководству, тренерам и болельщикам клуба за длительный период сотрудничества.

"Манчестер Юнайтед дал мне возможность поиграть с легендами, выиграть трофеи, поработать под руководством наиболее выдающегося тренера в истории и быть капитаном команды. Спасибо за то, что вы позволили мне быть частью вашей истории в течение восьми с половиной лет.

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Каждый раз, когда я выходил на поле в футболке Манчестер Юнайтед, я отдавал всего себя. Спасибо болельщикам за поддержку во время взлетов и падений. Я ухожу как один из вас. Скоро увидимся", – написал Янг в твиттере.

Напомним, Интер подписал контракт с Янгом сроком на полгода и опцией продления на год. Ветеран защищал цвета манкунианцев с 2011 года. В текущем сезоне АПЛ Янг провел 12 матчей.

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