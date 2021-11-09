"Я хочу, як ніколи, підтримати Грішу Козловського. Я впевнений, що він говорив дуже правильні слова про телевізійний пул.

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Я у всьому його підтримаю, ми об'єднаємось. Я впевнений, що тут усі футбольні клуби мають об'єднатися, виступити одним пулом телевізійним та подумати, куди його продати.

Те, що Денисов починає тиснути на людей, питати, хто за нього (пул, – прим.) платитиме... Пане Денисов, ми знайдемо куди за кордон продати ці права. Але просто так знущатися з народу – ми не дозволимо.

Те, що ви там платите по 200 тисяч доларів, та я на 200 тисяч жебракам більше роздаю. Тому я не збіднію і не розбагатію від цих грошей. Але майте совість. Якщо ви розбираєте матч, то розбирайте його чесно і до кінця у всьому", – сказав Поворознюк у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, президент петровців залишився незадоволений висновками експертів каналу "Футбол" щодо гри своєї команди у матчі 14-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1 (0:1).

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