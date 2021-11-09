"Я хочу, как никогда, поддержать Гришу Козловского. Я уверен, что он говорил очень правильные слова о телевизионном пуле.

"За эти деньги вы даже корм для собак не купите": Козловский дал гневный ответ Вацку и каналам "Футбол"

Я во всем поддержу его, мы объединимся. Я уверен, что здесь все футбольные клубы должны объединиться, выступить одним телевизионным пулом и подумать, куда его продать.

То, что Денисов начинает давить на людей, спрашивать, кто за него (пул – прим.) будет платить... Господин Денисов, мы найдем куда за границу продать эти права. Но просто так издеваться над народом – мы не позволим.

То, что вы там платите по 200 тысяч долларов, и я на 200 тысяч нищим больше раздаю. Поэтому я не обеднею и не разбогатею от этих денег. Но имейте совесть. Если вы разбираете матч, то разбирайте его честно и до конца во всем", – сказал Поворознюк в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, президент петровцев остался недоволен выводами экспертов канала "Футбол" по поводу игры своей команды в матче 14-го тура УПЛ против СК Днепр-1 (0:1).

СК Днепр-1 в большинстве победил Ингулец – Довбик снова забил, ужасная сухая серия петровцев