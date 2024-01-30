"Прийняли мене чудово. Колектив дуже гарний, мені тут все подобається. Варіантів у мене було не так багато. З Металістом 1925 варіант виник, коли я дізнався, що Віктор Скрипник може очолити цю команду. Я йому зателефонував, ми поспілкувалися. Мені буде цікаво попрацювати з цим тренером.

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Раніше я боровся за перші місця. Металіст 1925 зараз вирішуватиме інші завдання. Але я готовий виходити на поле та віддаватися з першої до останньої хвилини, щоб команда досягала необхідного результату. Ми будемо працювати усі разом, щоб Металіст 1925 опинився якомога вище в турнірній таблиці.

В Україні я грав лише за одну команду – Динамо. Але зараз мені доведеться грати проти неї. Як кажуть, на полі не буває друзів. Я зроблю все, щоб результат матчу був на користь Металіста 1925. Якщо я заб'ю гол, то святкувати, напевно, не буду.

Найбільше люблю грати у центрі поля. Мабуть, не секрет, яку тактичну схему використовує Віктор Скрипник. Ми будемо це відпрацьовувати на тренуваннях. Де він скаже, там я буду грати", – цитує Гармаша офіційний сайт харків'ян.

Нагадаємо, Денис підписав з Металістом 1925 контракт до літа 2025 року.

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