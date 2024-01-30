"Приняли меня замечательно. Коллектив очень хороший, мне здесь все нравится. Вариантов у меня было не так много. С Металлистом 1925 вариант возник, когда я узнал, что Виктор Скрипник может возглавить эту команду. Я ему позвонил, мы пообщались. Мне будет интересно поработать с этим тренером.

Гармаш официально стал игроком Металлиста 1925 – легенду Динамо эффектно презентовали

Раньше я боролся за первые места. Металлист 1925 сейчас будет решать другие задачи. Но я готов выходить на поле и отдаваться с первой до последней минуты, чтобы команда достигала необходимого результата. Мы будем работать все вместе, чтобы Металлист 1925 оказался как можно выше в турнирной таблице.

В Украине я играл только за одну команду – Динамо. Но сейчас мне придется играть против нее. Как говорят, на поле не бывает друзей. Я сделаю все, чтобы результат матча был в пользу Металлиста 1925. Если я забью гол, то праздновать, наверное, не буду.

Больше всего люблю играть в центре поля. Пожалуй, не секрет, какую тактическую схему использует Виктор Скрипник. Мы будем это отрабатывать на тренировках. Где он скажет, там я буду играть", – цитирует Гармаша официальный сайт харьковчан.

Напомним, Денис подписал с Металлистом 1925 контракт до лета 2025 года.

"Суркіс послухав і дав добро": Реброва вже вивів на Євро-2024, за Кличка не вболівав, а Марадона, холєра, не прилетів!