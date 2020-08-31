Головний тренер Гента Ласло Болоні різко відреагував на критику гри команди з боку одного з лідерів – Романа Яремчука.

"Я не хочу конфліктів і поважаю всіх своїх гравців. Якщо Яремчук незадоволений, йому слід обрати інший клуб. Я тут не для того, щоб слухати всіх гравців. Якби мені довелося враховувати всі їхні поради при прийнятті рішень...

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Важливий тільки клуб. Я знаю не тільки якості гравців, але і їхні недоліки. Я розумію, що у них теж є коментарі, але вони також повинні і показувати себе", – відповів Болоні в коментарі Nieuwsblad.

Зазначимо, що Гент лише в четвертому турі здобув першу перемогу, мінімально обігравши Мехелен Шведа (1:0).

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