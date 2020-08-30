Гент здобув першу перемогу в чемпіонаті 2020/21. Єдиного забитого м'яча виявилося достатньо для перемоги над Мехеленом.

Чемпіонат Бельгії, 4 тур

Гент – Мехелен – 1:0

Гол: Ньянгбо, 36

Лише у четвертому турі чинний віце-чемпіон набрав перші очки в новому сезоні. Перемогу Генту приніс гол Ньянгбо, якому асистував Роман Яремчук. Нападник збірної України вийшов у старті та провів на полі 81 хвилину. Ігор Пластун відіграв весь поєдинок, а Роман Безус з'явився у другому таймі.

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Свій українець вийшов і у складі Мехелена – Мар'ян Швед з'явився на полі на 66-й хвилині. Це дебют для українця за нову команду. Дебют, щоправда, не вдався – мінімальна поразка та 12 позиція після 4-х турів. Гент піднявся з останньої сходинки на 14-ту.

Зауважимо, вже у понеділок, 31 серпня, Пластун, Яремчук та Безус приєднаються до табору збірної України у Харкові.

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