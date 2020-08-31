"Це була дуже важлива перемога, наша перша перемога в сезоні. Але у мене залишилися не дуже хороші почуття після матчу, тому що ми не грали, як справжній Гент.

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Ми повинні грати, як одна з найкращих команд Бельгії, ми ж граємо, як команда з другого дивізіону. Я хочу бути чесним з цього приводу. Ми повинні стати кращими, створювати більше моментів. Я поки не розумію, як ми граємо, система ще не зовсім налагоджена.

Я в клубі вже 4 роки, завжди прагнув показувати красивий футбол, щоб ми грали, як чемпіони. Вболівальники, які зараз би прийшли на стадіон, були б розчаровані, і я не можу їх звинувачувати. Ми занадто багато обороняємося, для нас це погано", – наводить слова Яремчука Voetbalkrant.

До слова, Роман провів 4 поєдинки у поточному сезоні чемпіонату Бельгії, записавши до свого активу 2 асисти.

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