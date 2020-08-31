"Я не хочу конфликтов и уважаю всех своих игроков. Если Яремчук недоволен, ему следует выбрать другой клуб. Я здесь не для того, чтобы слушать всех игроков. Если бы мне пришлось учитывать все их советы при принятии решений...

"Играем, как команда второго дивизиона": Яремчук уничтожил Гент за провальные выступления в начале сезона

Важен только клуб. Я знаю не только качества игроков, но и их недостатки. Я понимаю, что у них тоже есть комментарии, но они также должны и показывать себя", – ответил Болони в комментарии Nieuwsblad.

Отметим, что Гент только в четвертом туре одержал первую победу, минимально обыграв Мехелен Шведа (1:0).

Яремчук победным ассистом испортил дебют Шведу – первые очки в чемпионате Бельгии для команды трех украинцев