"Говорити про Скудетто зараз – це занадто, але матч з Наполі, безумовно, важливий і цікавий. Наша мета – взяти три очки. Попри міжнародну паузу, ми в хорошому фізичному стані.

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У мене все в порядку в Аталанті. Хочу зіграти на чемпіонаті Європи, тому для мене було важливо залишитися в такому проекті, як Аталанта. Говорити про боротьбу за Скудетто непросто. Думаю, що в цьому році фаворитом є Інтер. Якби мені вдалося забити десять голів, можливо, ми змогли б перемогти в чемпіонаті Італії", – цитує Госенса Di Marzio.

Після трьох турів Серії А Аталанта очолює турнірну таблицю з максимальною кількістю очок.

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