"Говорить о Скудетто сейчас – это слишком, но матч с Наполи, безусловно, важен и интересен. Наша цель – взять три очка. Несмотря на международную паузу, мы в хорошем физическом состоянии.

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У меня все в порядке в Аталанте. Хочу сыграть на чемпионате Европы, поэтому для меня было важно остаться в таком проекте, как Аталанта. Говорить о борьбе за Скудетто непросто. Думаю, что в этом году фаворитом является Интер. Если бы мне удалось забить десять голов, возможно, мы смогли бы победить в чемпионате Италии", – цитирует Госенса Di Marzio.

После трех туров Серии А Аталанта возглавляет турнирную таблицу с максимальным количеством очков.

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