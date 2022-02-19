Нідерландський півзахисник петровців Родні Антві висловив своє ставлення до можливого широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Якби я точно знав, що в Україні буде війна – не поїхав би туди. Про це було багато розмов у ЗМІ. Хотів побачити все на власні очі.

Нінковіч: Схоже, Україна збирається пройти через те, що й Югославія

Тоді відбувалося не так багато подій, але останніми днями стало гаряче. Якщо це справді станеться і закриють аеропорти – поїду в іншу країну на авто", – сказав Антві у коментарі Voetbal Primeur.

Нагадаємо, Родні став гравцем Інгульця 23 січня – нідерландець приєднався до команди Сергія Лавриненка у статусі вільного агента.

"Родичі з Камеруну хвилюються і телефонують щоденно": легіонери нашого футболу – про напад Росії і свою любов до України