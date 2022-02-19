"Якщо війна справді почнеться – поїду на авто в іншу країну": хавбек Інгульця готується до втечі з України
Нідерландський півзахисник петровців Родні Антві висловив своє ставлення до можливого широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Якби я точно знав, що в Україні буде війна – не поїхав би туди. Про це було багато розмов у ЗМІ. Хотів побачити все на власні очі.
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Тоді відбувалося не так багато подій, але останніми днями стало гаряче. Якщо це справді станеться і закриють аеропорти – поїду в іншу країну на авто", – сказав Антві у коментарі Voetbal Primeur.
Нагадаємо, Родні став гравцем Інгульця 23 січня – нідерландець приєднався до команди Сергія Лавриненка у статусі вільного агента.
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