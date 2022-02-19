"Я грав в Україні дев'ять років, там народилась моя старша донька. У мене були неймовірні моменти у кар'єрі, а ще там у мене з'явилося багато друзів. Тому зараз мені дуже сумно, бо країна, я не хочу цього говорити, але, схоже, вони збираються пройти через те, через що пройшла колишня Югославія, а це останнє, чого б я хотів.

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У мене дуже багато друзів у Динамо. Раніше ми грали разом, і вони зараз у Туреччині, у них начебто передсезонка. Вони всі налякані. Я розумію це, бо я був у такій ситуації, коли грав у Сербії. Я це дуже добре розумію. Вони просто живуть день за днем, тому що ніхто не знає, що станеться – у будь-який момент може трапитися що завгодно. Вони чекають і сподіваються, що все буде гаразд.

Український чемпіонат зараз здебільшого зосереджений у Києві, і це незвичайна ситуація для всіх. Ліга вже не та, якість гравців вже не та. Нам просто треба молитися, щоб усе було добре. Я не можу собі уявити, що війна може статися у 2022 році", – цитує Нінковіча The Sydney Morning Herald.

Нагадаємо, Мілош перебував на контракті в Динамо з 2004 по 2013 роки – за цей час провів за киян 109 матчів, в яких забив 14 голів.

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