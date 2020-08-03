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"Якщо щороку маєш на 250 млн більше, то легко вихвалятися": спортдир Борусії жорстко відповів на провокацію Хьонесса

17:18 - Читать на русском
"Якщо щороку маєш на 250 млн більше, то легко вихвалятися": спортдир Борусії жорстко відповів на провокацію Хьонесса
Санчо та Цорк / Сайт Борусії Д

Спортивний директор Борусії Д Міхаель Цорк не залишив без уваги заяви почесного президента Баварії Уле Хьонесса про трансферну політику "джмелів".

Легенда мюнхенців звернув увагу на те, що дортмундці не можуть втримувати своїх зірок, спокушаючись на гроші. "Як гравець повинен вбирати ДНК клубу, якщо він почувається об'єктом для продажу?" – заявив Хьонесс.

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Цорк став на захист свого клубу, пояснивши велику різницю між становищем Борусії Д і Баварії. "Гадаю, такі заяви є досить зарозумілими, а деякі факти в принципі неправдиві. Якщо щороку маєш на 250 млн більше, то легко вихвалятися", – наводить слова Цорка Kiсker.

Нагадаємо, Баварія неодноразово забирала зірок Борусії Д (Лєвандовскі, Гьотце, Хуммельс), яка упродовж останніх років є головним конкурентом мюнхенців у чемпіонаті Німеччини.

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Теги
Міхаель Цорк Баварія Баварія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Улі Хьонесс
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