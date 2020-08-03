"Если ежегодно имеешь на 250 млн больше, то легко хвастаться": спортдир Боруссии жестко ответил на провокацию Хенесса

Легенда мюнхенцев обратил внимание на то, что дортмундцы не могут удерживать своих звезд, обольщаясь на деньги. "Как игрок должен впитывать ДНК клуба, если он чувствует себя объектом для продажи?" – заявил Хенесс.
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Цорк встал на защиту своего клуба, объяснив большую разницу между положением Боруссии Д и Баварии. "Думаю, такие заявления являются достаточно высокомерными, а некоторые факты в принципе не соответствуют действительности. Если ежегодно имеешь на 250 млн больше, то легко хвастаться", – приводит слова Цорка Kiсker.
Напомним, Бавария неоднократно забирала звезд Боруссии Д (Левандовски, Гетце, Хуммельс), которая на протяжении последних лет является главным конкурентом мюнхенцев в чемпионате Германии.
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