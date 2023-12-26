"Другому воротареві потрібно бути терплячим, бо ніколи не знаєш, коли випаде нагода. Ти маєш бути повністю готовим, щоб мати шанс діяти в разі потреби, і завжди тренуватися так, наче тобі належить грати.

Барселона планує повернути колишнього захисника

Від самого початку я хотів використовувати кожне тренування, щоб удосконалюватися. Поруч із моїми товаришами по команді й таким голкіпером, як Марк, я багато чому вчуся. І з терпінням усе приходить.

Воротар, який грає, знає, яка його роль і яка роль іншого воротаря. Ми намагаємося допомагати один одному якомога більше і робити один одного кращим, борючись за місце у воротах.

Ми всі хочемо бути в стартовому складі, і ми тренуємося з цією метою. Якщо погодишся бути другим, то навіть ним не будеш.

Я знаю, яка моя роль зараз у цій команді. Якщо зможу в майбутньому стати першим номером – чудово", – розповів гравець в інтерв'ю Marca.

Пенья взяв участь в останніх 7 матчах за Барселону, оскільки Марк-Андре тер Штеген отримав травму і продовжує відновлюватися.

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