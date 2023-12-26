"Второму вратарю нужно быть терпеливым, потому что никогда не знаешь, когда представится возможность. Ты должен быть полностью готовым, чтобы иметь шанс действовать в случае необходимости, и всегда тренироваться так, как будто тебе предстоит играть.

Барселона планирует вернуть бывшего защитника

С самого начала я хотел использовать каждую тренировку, чтобы совершенствоваться. Рядом с моими товарищами по команде и таким голкипером, как Марк, я многому учусь. И с терпением все приходит.

Вратарь, который играет, знает, какова его роль и какова роль другого вратаря. Мы стараемся помогать друг другу как можно больше и делать друг друга лучше, борясь за место в воротах.

Мы все хотим быть в стартовом составе, и мы тренируемся с этой целью. Если согласишься быть вторым, то даже им не будешь.

Я знаю, какова моя роль сейчас в этой команде. Если смогу в будущем стать первым номером – отлично", – рассказал игрок в интервью Marca.

Пенья принял участие в последних 7 матчах за Барселону, поскольку Марк-Андре тер Штеген получил травму и продолжает восстанавливаться.

Як Маркевич перейшов у контратаку, а Бензема – в банду: топ-10 текстів Футбол 24 у 2023-му – марафон різдвяного чтива!