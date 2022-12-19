"Дуже багато і регулярно забивав аргентинець Хуліан Альварес. Також стало несподіванкою, що він виграв конкуренцію у Дибали та Лаутаро Мартінеса, які вважалися сильнішими за нього. Перед чемпіонатом світу ніхто не прогнозував Альвареса у складі, а він став одним із найкращих. Він добре рухається, відпрацьовує в пресингу, може 90 хвилин тримати темп. Той гол, який він забив Хорватії, я вважаю одним із найкращих на чемпіонаті світу.

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Мбаппе на цьому турнірі заслуговує на "Золотий м'яч", він грав блискуче, у нього немає слабких місць. Єдине, що для нього вбивче – коли суперники грають низько і він не може розвинути швидкість. У фіналі Аргентина 60 хвилин просто блокувала його, забетонувавши лівий фланг. Але згодом він знайшов свою гру. Якби партнери його підтримували, то Кубок світу не дістався б Мессі. Але Мбаппе всього 23 роки, він ще братиме участь мінімум у двох чемпіонатах світу, тому зараз "Золотої бутси" йому з головою достатньо. За обдарованістю – він другий Кріштіану Роналду.

Якби хтось сказав, що Мессі сяятиме на ЧС-2022 і молодий тренер Скалоні знайде йому ідеальне застосування за схеми 4-4-2, то я б здивувався. На відміну від інших футболістів, Мессі самостійно регулював гру, вибирав проміжки часу, коли потрібно вмикатися. Не всі це вміють. Він був результативним, корисним та беззаперечним лідером команди. У потрібні моменти він брав він ініціативу.

На ЧС-2022 ми побачили того Мессі, який сяяв у Барселоні. Якщо раніше багато міркували, хто сильніший: Мессі чи Роналду, Мессі чи Пеле, то зараз усе стало ясно. Якщо Пеле король футболу, то Мессі – імператор. А імператор вищий за короля", – зазначив Федорчук в інтерв'ю Fanday.

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