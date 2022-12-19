Екс-тренер Динамо і збірної України Йожеф Сабо має свою думку щодо найкориснішого футболіста світової першості.

Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе / Фото з відкритих джерел

"Для мене Грізманн став відкриттям цього чемпіонату світу. Я вважаю його найкращим гравцем Мундіалю.

Троє французів і лише один аргентинець – символічна збірна ЧС-2022

Він зробив великий обсяг роботи і став незамінною ланкою у збірній Франції", – сказав Сабо у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Грізманн провів на ЧС-2022 сім матчів, в яких віддав 3 результативні передачі.

ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті