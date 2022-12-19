"Вважаю його найкращим гравцем Мундіалю": Сабо здивував вибором, проігнорувавши Мессі та Мбаппе
17:42 - Читать на русском
Екс-тренер Динамо і збірної України Йожеф Сабо має свою думку щодо найкориснішого футболіста світової першості.
"Для мене Грізманн став відкриттям цього чемпіонату світу. Я вважаю його найкращим гравцем Мундіалю.
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Він зробив великий обсяг роботи і став незамінною ланкою у збірній Франції", – сказав Сабо у коментарі FanDay.
Нагадаємо, Грізманн провів на ЧС-2022 сім матчів, в яких віддав 3 результативні передачі.
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