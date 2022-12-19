"Очень много и регулярно забивал аргентинец Хулиан Альварес. Также стало неожиданностью, что он выиграл конкуренцию у Дибалы и Лаутаро Мартинеса, считавшихся сильнее его. Перед чемпионатом мира никто не прогнозировал Альвареса в составе, а он стал одним из лучших. Он хорошо двигается, отрабатывает в прессинге, может 90 минут удерживать темп. Тот гол, который он забил Хорватии, я считаю одним из самых лучших на чемпионате мира.

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Мбаппе на этом турнире заслуживает "Золотой мяч", он играл блестяще, у него нет слабых мест. Единственное, что для него убийственно – когда соперники играют низко, и он не может развить скорость. В финале Аргентина 60 минут просто блокировала его, забетонировав левый фланг. Но потом он нашел свою игру. Если бы партнеры его поддерживали, то Кубок мира не добрался бы до Месси. Но Мбаппе всего 23 года, он еще будет участвовать минимум в двух чемпионатах мира, поэтому сейчас "Золотой бутсы" ему с головой достаточно. По одаренности – он второй Криштиану Роналду.

Если бы кто сказал, что Месси будет сиять на ЧМ-2022 и молодой тренер Скалони найдет ему идеальное применение по схеме 4-4-2, то я бы удивился. В отличие от других футболистов Месси самостоятельно регулировал игру, выбирал промежутки времени, когда нужно включаться. Не все это могут. Он был результативным, полезным и безоговорочным лидером команды. В нужные моменты он брал на себя инициативу.

На ЧМ-2022 мы увидели Месси, который сиял в Барселоне. Если раньше много размышляли, кто сильнее: Месси или Роналду, Месси или Пеле, то сейчас все стало ясно. Если Пеле король футбола, то Месси – император. А император выше короля", – отметил Федорчук в интервью Fanday.

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