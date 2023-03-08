"Це така затяжна історія. Я йшов з Ромою Терновим, який у нас займається взуттям. Ми збиралися грати у більярд. Якийсь чоловік йшов з дітьми, жінкою. Бачить, що ми з Шахтаря, з України, і викрикнув: "Красно-бєлий Спартак – чемпіон".

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Я спершу не почув. Мені про це Рома сказав. Я вже збирався до нього йти, але Рома зупинив: "Навіщо, там діти". А я ще на початку зборів казав, що якщо ні з ким з росіян не поб'ємось, то можна вважати, що збори провалені.

Пізніше ми просто стояли, спілкувалися. Чули, що хтось російською розмовляв. Я подивився – це та ж компанія. Петрович мені сказав, що він від них відсів, бо була б бійка. Я вже був на низькому старті. Тому що бидлота. Я не дозволю, щоб так поводили себе в готелі чи ще десь.

Він бачив, що ми сидимо збоку. І вигукнув знову: "Спартак – чємпіон, Росія – форева". Я одразу встаю, підходжу до нього. Слово за слово. Даю йому ляпаса, він падає на плитку. Спробував піднятися, у нього не вийшло. А через день їх вигнали з готелю", – розповів Сікан у програмі "Один на один".

До слова, раніше повідомлялось, що росіянин після цього конфлікту був госпіталізований з черепно-мозковою травмою.

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