Нападник "гірників" та молодіжної збірної України на зборах у Туреччині взявся виховувати громадян країни-агресора, стверджує ВЗБІРНА.

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До готелю Шахтаря заселилося кілька росіян. Серед них очікувано знайшовся бовдур, який одного вечора напився, помітив Сікана у формі Шахтаря і почав провокувати викриками "Слава Росії!". Данило без роздумів вліпив нахабі кулаком по пиці. Наслідок для росіянина – потрапляння до лікарні з черепно-мозковою травмою.

Провокатор навіть не міг пригадати Сікана, коли повернувся до тями. Жодних свідків не було, але джерело гарантує достовірність історії. Шахтар подбав про те, щоб Сікан уникнув наслідків за цей вчинок. Ми ж можемо лише похвалити 21-річного нападника і побажати бити по воротах так само точно, як по обличчях кривдників.

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