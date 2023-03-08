"Это такая затяжная история. Я шел с Ромой Терновым, который у нас занимается обувью. Мы собирались играть в бильярд. Какой-то мужчина шел с детьми, женщиной. Видит, что мы из Шахтера, из Украины, и выкрикнул: "Красно-белый Спартак – чемпион".

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Я сперва не услышал. Мне об этом Рома сказал. Я уже собирался к нему идти, но Рома остановил: "Зачем, там дети". А я еще в начале сборов говорил, что если ни с кем из русских не подеремся, то можно считать, что сборы провалены.

Позже мы просто стояли, общались. Слышали, что кто-то на русском разговаривал. Я посмотрел – это та же компания. Петрович мне сказал, что он от них отсел, потому что была бы драка. Я уже был на низком старте. Потому что быдлота. Я не позволю, чтобы так вели себя в отеле или еще где-то.

Он видел, что мы сидим в стороне. И снова выкрикнул: "Спартак – чемпион, Россия – форева". Я сразу встаю, подхожу к нему. Слово за слово. Даю ему пощечину, он падает на плитку. Попробовал подняться, у него не получилось. А через день их выгнали из отеля", – рассказал Сикан в программе "Один на один".

К слову, ранее сообщалось, что россиянин после этого конфликта был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

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