Ні для кого не секрет, що Мбаппе є одним з фаворитів на "Золотий м'яч" найближчим часом. Але давайте спробуємо розібратись, які фактори і гравці можуть завадити Кіліану.

Основним чинником є те, що француз обрав гроші й залишився в неконкурентоспроможній лізі з ПСЖ, який, може, ніколи й не виграє Лігу Чемпіонів. Перехід у Реал майже гарантував би нагороду Кіліану. Також немалу роль відіграє те, що партнером Мбаппе є Мессі. Хаві, Іньєста, Неймар, Суарес – усі можуть пояснити французу, що неможливо виграти нагороду найкращого гравця, коли у твоїй команді перебуває цей аргентинець.

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Навіть зараз у 35 років Ліонель став головним претендентом на "Золотий м'яч", зумівши здійснити мрію дитинства і все ж принести Аргентині Кубок світу. Історія Мбаппе починає нагадувати історію Неймара. Він теж переходив до ПСЖ за космічні гроші й досі не виграв жодного єврокубка з парижанами. Бразильцю вже за тридцять і шансів отримати нагороду майже немає. Нам залишається тільки чекати й думати, як складеться доля Кіліана. Адже зараз є багато молодих і перспективних футболістів, які можуть позмагатися з Мбаппе за "Золотий м'яч".

Основним конкурентом француза буде Холанд. Норвежець демонструє вбивчу статистику. Ерлінг довів, що він не знає, що таке адаптація. Куди б він не перейшов, одразу робить результат. Безумовно, топовий форвард з умінням відправити м'яч в сітку воріт з будь-якого положення. Габаритний, з крутою швидкістю. У часи без Мессі і Роналду статистика вирішуватиме багато, тому Ерлінг має дуже непогані шанси.

Дует з Барселони також здатен поборотись за нагороду. Як довів у 2018 році Модріч, "Золотий м'яч" віддають не тільки нападникам. А Педрі і Гаві вже зараз демонструють блискучий футбол. Хоча одному 20, а іншому 18 років. У такому юному віці кожен з них уже є ключовим гравцем Барселони. Гаві – вихованець Ла Масії. А Педрі придбали влітку 2020-го в Лас-Пальмаса. Одночасно видно якість футбольної школи Барселони і чудову роботу скаутів. Нагороду "Golden Boy" у 2021 і 2022 роках забрали саме ці двоє.

До цього переліку варто занести і Мудрика. Якщо вірити словам Луческу, то Михайло нічим не гірший за Мбаппе, а отже, може боротись за "Золотий м'яч". Певно, доведеться зачекати декілька років, бо Челсі зараз не в найкращих кондиціях. Але було б приємно на це подивитись.

Вінісіус має непогані шанси завдяки тому, що він провідний гравець Реала. Мадридці стабільно виграють Лігу чемпіонів, а найчастіше саме це є ключовим фактором для газети "France Football". Бензема ще пограє на найвищому рівні кілька років. Тоді головною зіркою у складі мадридців залишиться бразилець, який матиме хороші шанси на головну нагороду. Цей варіант подіє тільки за умови, що Реал не підпише нову суперзірку, як вміє це робити.

Якщо повернутися до Барселони, то варто відзначити й Ансу Фаті. Йому всього 20 років і якщо він продовжить розвиватися, то зможе розраховувати на "Золотий м'яч". Каталонці розраховують на нього. Хаві бачить Ансу лідером команди в майбутньому. Недарма ж йому віддали 10 номер, який до нього носили такі легендарні гравці як Мессі й Рональдінью. Фаті почав грати за основний склад каталонців у шістнадцять років. Його стрімкий кар'єрний ріст зіпсувала серйозна травма, через яку іспанець майже рік провів у лазареті.

Сподіваємося, що Ансу ще покаже нам свій найкращий футбол і хоча б залишиться в претендентах на головну нагороду, хоча наявність в цьому списку наразі – великий аванс для всіх трьох згаданих гравців Барси. Це лише ті гравці, які вже грають на топ-рівні й розраховують на нагороду найближчим часом. Але через кілька років з'являться ще купа молодих і перспективних футболістів, здатних нав'язати боротьбу Кіліану Мбаппе. Нам залишається лише гадати, чи вдасться французу залишити свій слід у списку володарів "Золотого м'яча".

Роман Терета, спеціально для "Футбол 24"

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