"Матч з Україною буде важким. Багато підводних каменів. По-перше, вони не грали офіційний матч і більше відпочили, ніж збірна Італії. По-друге, напруга – ще один ворог "Скуадри Адзурри". Команду потрібно ізолювати, щоб хлопці Спаллетті не відчували тиску.

Україна – Італія: прогноз на матч відбору до Євро-2024 – гра, яка вирішить усе

Футболістам не потрібно казати, що нас влаштує нічия. Якщо гратимемо на нічию, то точно програємо. Команда повинна дотримуватися філософії тренера, який любить атакувати та контролювати суперника.

Те саме потрібно зробити проти України, а не сидіти та займатися підрахунками. Головне – вийти на поле з чіткими ідеями та бажанням їх реалізувати", – сказав Арріго Саккі в інтерв'ю Gazzetta dello Sport.

Збірні України та Італії зустрінуться в Леверкузені у понеділок, 20 листопада, о 21:45 за київським часом. Цей матч стане вирішальним у боротьбі за Євро-2024. Наразі в обох команд по 13 очок, але Італія має перевагу за додатковими показниками.