"Матч с Украиной будет тяжелым. Много подводных камней. Во-первых, они не играли официальный матч и больше отдохнули, чем сборная Италии. Во-вторых, напряжение – еще один враг "Скуадры Адзурры". Команду нужно изолировать, чтобы ребята Спаллетти не чувствовали давления.

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Футболистам не нужно говорить, что нас устроит ничья. Если будем играть на ничью, то точно проигрываем. Команда должна придерживаться философии тренера, который любит атаковать и контролировать соперника.

То же самое нужно сделать против Украины, а не сидеть и заниматься подсчетами. Главное – выйти на поле с четкими идеями и желанием их реализовать", – сказал Арриго Сакки в интервью Gazzetta dello Sport.

Сборные Украины и Италии встретятся в Леверкузене в понедельник, 20 ноября, в 21.45 по киевскому времени. Этот матч станет решающим в борьбе за Евро-2024. Пока у обеих команд по 13 очков, но Италия имеет преимущество по дополнительным показателям.