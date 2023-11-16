Денис Слюсар ризикує більше не допомогти Руху у поточному сезоні.

Захисник Руха Денис Слюсар переніс операцію на привідному м'язі, повідомляє "ТаТоТаке".

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21-річний футболіст тривалий час страждав від дискомфорту в паховій зоні – проблему було вирішено лікувати хірургічним шляхом. За прогнозами лікарів, терміни відновлення становитимуть приблизно 5 місяців.

Нагадаємо, у поточному сезоні Слюсар провів за Рух 5 матчів, без результативних дій (чотири гри за головну команду і одна за Рух-2). Його контракт з львів'янами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

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