"Я був першим, хто розлютився, коли повернувся у роздягальню, бо ми програли. Я прийшов через 30 або 40 хвилин після фінального свистка, оскільки спілкувався із пресою. Нічого не сталося, всі просто були розчаровані після поразки. Тренер взяв слово і все прямо сказав нам.

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Через соцмережі з'являється надто багато брехні зовні. Жодних напружень немає. Як колектив ми повинні залишити негатив зовні. Ми чудова команда і знаємо, чого можемо досягти. Усі ці чутки – брехня. Проблема в тому, що всі сприймають це за правду. Не треба слухати кожне слово, яке з'являється на публіці.

Чи будемо виявляти "щура" в роздягальні? Нам не потрібно шукати, хто це повідомив. Якщо ми дізнаємося, хто зробив таке, це буде його останній день з нами. Ми команда, сім'я. Все має залишатися всередині колективу", – наводить слова Куртуа RMC Sport.

Нагадаємо, бельгійцям почали приписувати зливу конфліктів після ганебної поразки від Марокко (0:2) у 2 турі ЧС-2022. Втім, підопічні Мартінеса вийдуть у плей-офф, якщо вдасться здолати Хорватію у останньому матчі групи (1 грудня).

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