"Я был первым, кто разозлился, когда вернулся в раздевалку, потому что мы проиграли. Я пришел через 30 или 40 минут после финального свистка, поскольку общался с прессой. Ничего не произошло, все просто были разочарованы после поражения. Тренер взял слово и все прямо сказал нам.

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Через соцсети появляется слишком много лжи снаружи. Никаких напряжений нет. Как коллектив, мы должны оставить негатив снаружи. Мы отличная команда и знаем, чего можем добиться. Все эти слухи – ложь. Проблема в том, что все принимают это за правду. Не следует слушать каждое слово, которое появляется на публике.

Будем ли обнаруживать "крысу" в раздевалке? Нам не нужно искать, кто это рассказал. Если мы узнаем, кто такое сделал, это будет его последний день с нами. Мы команда, семья. Все должно оставаться внутри коллектива", – приводит слова Куртуа RMC Sport.

Напомним, бельгийцам начали приписывать ливень конфликтов после позорного поражения от Марокко (0:2) во 2 туре ЧМ-2022. Впрочем, подопечные Мартинеса выйдут в плей-офф, если удастся одолеть Хорватию в последнем матче группы (1 декабря).

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