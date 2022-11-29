Стало відомо, чому команда Роберто Мартінеса невдало виступає на чемпіонаті світу в Катарі. Як з'ясувалася, атмосфера в роздягальні Бельгії залишає бажати кращого.

Після поразки від Марокко (0:2) у таборі бельгійців відбулася розмова на підвищених тонах. Її учасниками були старожили команди – Еден Азар, Кевін де Брюйне і Ян Вертонген. Ромелу Лукаку був змушений заспокоювати партнерів, повідомляє RTL.

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Загалом, атмосфера у команді Роберто Мартінеса є доволі гнітючою. Роками не спілкуються між собою де Брюйне і Куртуа, а зараз напружені стосунки виникли між Еденом Азаром і Леандро Троссаром, а також між Ромелу Лукаку і Міши Батшуаї.

Нещодавно Кевін де Брюйне заявив, що збірна Бельгії є надто старою, щоб розраховувати на тріумф на чемпіонаті світу. В останньому турі бельгійцям потрібно лише перемагати збірну Хорватії, щоб не вилетіти вже на груповому етапі.

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